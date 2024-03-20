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Офтальмолог Зимина рассказала о пользе зрительной гимнастики

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Врач-офтальмолог клиник «Атлас» Ирина Зимина посоветовала регулярно делать зрительную гимнастику для сохранения здоровья глаз.
Офтальмолог Зимина рассказала о пользе зрительной гимнастики
  • Gettyimages.ru

«Например, порхающее моргание пять — десять секунд, упражнение «метка на окне», когда нужно переводить взгляд с далёкого предмета на близкий. Также полезно мысленно очерчивать в пространстве перед собой фигуры: ромб, треугольник, квадрат, восьмёрка», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, также важно увлажнение помещения.

Кроме того, Зимина советует гулять не менее 30 минут в день.

«Врач может посоветовать использовать увлажняющие капли, особенно если человек много времени проводит перед экраном или носит линзы», — добавила она.

Ранее руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL Ольга Малиновская в беседе с изданием «Вести Подмосковья» рекомендовала сдавать анализ крови для оценки риска развития сахарного диабета II типа.

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