Офтальмолог Зимина рассказала о пользе зрительной гимнастики

Врач-офтальмолог клиник «Атлас» Ирина Зимина посоветовала регулярно делать зрительную гимнастику для сохранения здоровья глаз.

«Например, порхающее моргание пять — десять секунд, упражнение «метка на окне», когда нужно переводить взгляд с далёкого предмета на близкий. Также полезно мысленно очерчивать в пространстве перед собой фигуры: ромб, треугольник, квадрат, восьмёрка», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, также важно увлажнение помещения.

Кроме того, Зимина советует гулять не менее 30 минут в день.

«Врач может посоветовать использовать увлажняющие капли, особенно если человек много времени проводит перед экраном или носит линзы», — добавила она.

Ранее руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL Ольга Малиновская в беседе с изданием «Вести Подмосковья» рекомендовала сдавать анализ крови для оценки риска развития сахарного диабета II типа.