Офтальмолог Зимина рассказала о пользе зрительной гимнастики
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«Например, порхающее моргание пять — десять секунд, упражнение «метка на окне», когда нужно переводить взгляд с далёкого предмета на близкий. Также полезно мысленно очерчивать в пространстве перед собой фигуры: ромб, треугольник, квадрат, восьмёрка», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».
По её словам, также важно увлажнение помещения.
Кроме того, Зимина советует гулять не менее 30 минут в день.
«Врач может посоветовать использовать увлажняющие капли, особенно если человек много времени проводит перед экраном или носит линзы», — добавила она.
Ранее руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL Ольга Малиновская в беседе с изданием «Вести Подмосковья» рекомендовала сдавать анализ крови для оценки риска развития сахарного диабета II типа.