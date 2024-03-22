Врач Перетечиков разъяснил необходимость компрессионных чулок и эластичных бинтов
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Их используют в период восстановления после операций, когда большую часть времени пациент проводит лёжа, цитирует эксперта интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на Министерство здравоохранения Московской области.
Как отметил специалист, эти средства помогают поддерживать нормальную скорость кровотока и снижают риски образования тромбов.
Также госпитальный трикотаж применяется в период до и после родов, добавил Перетечиков.
Ранее заведующий кафедрой морфологии человека Российского биотехнологического университета доктор медицинских наук Хуршед Абдувосидов назвал варикоз многофакторным заболеванием.