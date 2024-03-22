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Врач Перетечиков разъяснил необходимость компрессионных чулок и эластичных бинтов

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Заместитель главного врача по хирургии Пушкинской больницы имени проф. В.Н. Розанова Александр Перетечиков рассказал о необходимости компрессионных чулок и эластичных бинтов для профилактики варикоза.
Врач Перетечиков разъяснил необходимость компрессионных чулок и эластичных бинтов
  • Gettyimages.ru

Их используют в период восстановления после операций, когда большую часть времени пациент проводит лёжа, цитирует эксперта интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на Министерство здравоохранения Московской области.

Как отметил специалист, эти средства помогают поддерживать нормальную скорость кровотока и снижают риски образования тромбов.

Также госпитальный трикотаж применяется в период до и после родов, добавил Перетечиков.

Ранее заведующий кафедрой морфологии человека Российского биотехнологического университета доктор медицинских наук Хуршед Абдувосидов назвал варикоз многофакторным заболеванием.

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