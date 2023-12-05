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Врач Абдувосидов назвал варикоз многофакторным заболеванием

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Заведующий кафедрой морфологии человека Российского биотехнологического университета доктор медицинских наук Хуршед Абдувосидов рассказал о том, что варикоз вен — это многофакторное заболевание.
Врач Абдувосидов назвал варикоз многофакторным заболеванием
  • Gettyimages.ru
  • © gilaxia

«Так, питание не является фактором развития варикозной болезни. Лишний вес может усугубить болезнь, но не может быть самостоятельным фактором её развития», — заявил специалист в беседе с Life.ru.

По его мнению, урбанизация приводит к гиподинамии — снижению физической активности, что может способствовать развитию варикозной болезни.

Абдувосидов также отметил, что варикоз встречается не только у женщин. Он может быть и у мужчин.

Кроме того, имеются исследования, которые указывают, что одним из факторов развития данного заболевания является наследственность, заключил эксперт.

Ранее врач-превентолог, наставник по здоровью сервиса Health Buddy Ванесса Принц дала рекомендации по здоровью для людей с сидячей работой.

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