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Врач Принц дала советы по сохранению здоровья при сидячей работе

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Врач-превентолог, наставник по здоровью сервиса Health Buddy Ванесса Принц дала рекомендации по здоровью для людей с сидячей работой.
Врач Принц дала советы по сохранению здоровья при сидячей работе
  • Gettyimages.ru

«В положении сидя пережимаются артерии, сосуды, нарушается кровоток. Это может вызвать застой лимфы и, как следствие, отёк ног даже у здорового человека», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметила специалист, пользу принесёт попеременная работа стоя и сидя. Это увеличит кровоток и снимет дискомфорт для опорно-двигательного аппарата.

«Лучше начинать от 30—45 минут в день с постепенным увеличением интервала до двух часов стоя. Сидячее и стоячее положения чередуем с лёгкой суставной разминкой, а также внедряем от трёх-пяти минут упражнений и ходьбу от 5000—7000 шагов в день», — заключила врач.

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