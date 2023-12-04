Диетолог Тихомирова назвала мифом важность завтрака

Врач-диетолог, врач-терапевт «СМ-Клиники» Елена Тихомирова рассказала, что нет необходимости в завтраке сразу после пробуждения.

«В нашем обществе почему-то сложился упорный миф о том, что завтракать нужно обязательно после пробуждения. Якобы благодаря этому запускается метаболизм и другие важные процессы», — поделилась эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметила Тихомирова, каждый человек индивидуален и никакого вреда или пользы от того, что он поест через 2—3 часа после пробуждения, не будет.

«Но если человек знает, что он, пропустив завтрак, потом пропустит и обед, а после наестся на ночь, то это плохо», — обратила внимание диетолог.

В целом, по мнению специалиста, для здоровых людей каких-то рекомендаций в этом плане нет.

«Каждый может завтракать в то время, в которое ему более комфортно», — заключила врач.

Ранее доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний Государственного университета просвещения, клеточный биолог Александр Созыкин рекомендовал ежедневно употреблять не более 10—16 миндальных орехов.