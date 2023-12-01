Биолог Созыкин посоветовал употреблять не более 10—16 миндальных орехов в день
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«Миндаль позволяет предупредить развитие инсулинорезистентности. Особенно он полезен людям с сахарным диабетом второго типа», — сказал специалист в беседе с Life.ru.
Как отметил эксперт, миндаль — это источник незаменимых аминокислот, белка, мононенасыщенных жирных кислот (омега-3), клетчатки, витаминов Е, В2, В7, В9, В12 и др., калия, кальция, хрома, марганца, магния, меди, фосфора.
Но в то же время миндаль — это аллергенный продукт, обратил внимание Созыкин. Употребление слишком большого количества миндаля может привести к переизбытку жиров, поступающих в организм, и к сбоям в частоте сокращений сердечной мышцы.
Поэтому людям, у которых есть склонность к аллергической реакции, или кто страдает сердечными заболеваниями, следует следить за дозировкой, предупредил биолог.
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