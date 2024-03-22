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Терапевт Драпкина посоветовала пить больше воды для поддержания иммунитета

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Главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина рекомендовала пить больше чистой воды для поддержания иммунитета весной.
Терапевт Драпкина посоветовала пить больше воды для поддержания иммунитета
  • Gettyimages.ru

«Взрослый здоровый человек должен употреблять воду из расчёта на один килограмм веса 20—40 мл», — заявила эксперт в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

Также для поддержания иммунитета весной специалист посоветовала следить за режимом сна и бодрствования, заниматься физической активностью на свежем воздухе, разнообразно и сбалансированно питаться, избегать стрессовых ситуаций, конфликтов, перенапряжения на работе или дома.

Ранее врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая назвала заболевания, обостряющиеся в весенний период.

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