Терапевт Драпкина посоветовала пить больше воды для поддержания иммунитета
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«Взрослый здоровый человек должен употреблять воду из расчёта на один килограмм веса 20—40 мл», — заявила эксперт в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».
Также для поддержания иммунитета весной специалист посоветовала следить за режимом сна и бодрствования, заниматься физической активностью на свежем воздухе, разнообразно и сбалансированно питаться, избегать стрессовых ситуаций, конфликтов, перенапряжения на работе или дома.
Ранее врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая назвала заболевания, обостряющиеся в весенний период.