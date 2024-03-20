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Терапевт Бурнацкая рассказала о заболеваниях, способных обостриться весной

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Врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая назвала заболевания, обостряющиеся в весенний период.
Терапевт Бурнацкая рассказала о заболеваниях, способных обостриться весной
  • Gettyimages.ru
  • © Luis Alvarez

«Из-за длительного отсутствия солнечного света в зимний период, недостаточного отдыха (многие, как правило, планируют отпуск на лето) повышается утомляемость организма, возникает сезонное депрессивное расстройство (SAD)», — заявила эксперт в беседе с газетой «Известия».

Как отметила специалист, в начале весны снижению иммунитета и развитию респираторных заболеваний способствуют перепады температуры и влажность.

«Также переход к более свежим продуктам и изменения в рационе со сменой сезона могут привести к проблемам с желудком и кишечником», — заключила врач.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила о важности разнообразного питания во время поста.

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