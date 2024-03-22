Депутат Тумусов считает необходимым ограничивать доступность газировки для детей
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«Вопрос состоит из двух частей. Первая часть: то, что эти сладкие напитки вредны, спору нет. Вторая часть: взять и законодательно запретить — вот с этим я не совсем согласен», — заявил депутат.
По его мнению, необходимо вести разъяснительную работу и принимать меры по ограничению доступности этих напитков для детей.
Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила ввести запрет на продажу сильногазированных безалкогольных сахаросодержащих напитков детям до 18 лет.