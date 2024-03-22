Депутат Тумусов считает необходимым ограничивать доступность газировки для детей

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в беседе с RT заявил, что необходимо принимать меры по ограничению доступности сладких газированных напитков для детей, а также вести разъяснительную работу.

«Вопрос состоит из двух частей. Первая часть: то, что эти сладкие напитки вредны, спору нет. Вторая часть: взять и законодательно запретить — вот с этим я не совсем согласен», — заявил депутат.

По его мнению, необходимо вести разъяснительную работу и принимать меры по ограничению доступности этих напитков для детей.

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила ввести запрет на продажу сильногазированных безалкогольных сахаросодержащих напитков детям до 18 лет.