Депутат Лантратова: как мать поддерживаю запрет на продажу газировки детям

Депутат Госдумы Яна Лантратова подчеркнула в беседе с RT, что как родитель поддерживает предложение запретить продавать сладкую газировку детям до 18 лет, но как законодатель понимает, что реализовать эту идею непросто.

«Как мать я обеими руками за полный запрет и чтобы глаза мои эту газировку не видели. Но как депутат понимаю, что реализовать данное предложение очень непросто», — отметила парламентарий.

При этом она подчеркнула, что сейчас продолжается борьба за запрет энергетических напитков детям.

«Потому что при всей очевидности их вреда Минздрав наш законопроект не поддержал. Если министерству недостаточно нашего обоснования, будем искать новые аргументы», — заявила Лантратова.

В свою очередь, она поблагодарила представителей родительского сообщества за поддержку инициативы и пригласила к сотрудничеству в разработке новой версии законопроекта.

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила ввести запрет на продажу сильногазированных безалкогольных сахаросодержащих напитков детям до 18 лет.