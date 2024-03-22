RT в Telegram
Подпишись

Депутат Лантратова: как мать поддерживаю запрет на продажу газировки детям

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Депутат Госдумы Яна Лантратова подчеркнула в беседе с RT, что как родитель поддерживает предложение запретить продавать сладкую газировку детям до 18 лет, но как законодатель понимает, что реализовать эту идею непросто.
Депутат Лантратова: как мать поддерживаю запрет на продажу газировки детям
  • Gettyimages.ru

«Как мать я обеими руками за полный запрет и чтобы глаза мои эту газировку не видели. Но как депутат понимаю, что реализовать данное предложение очень непросто», — отметила парламентарий.

При этом она подчеркнула, что сейчас продолжается борьба за запрет энергетических напитков детям.

«Потому что при всей очевидности их вреда Минздрав наш законопроект не поддержал. Если министерству недостаточно нашего обоснования, будем искать новые аргументы», — заявила Лантратова.

В свою очередь, она поблагодарила представителей родительского сообщества за поддержку инициативы и пригласила к сотрудничеству в разработке новой версии законопроекта.

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила ввести запрет на продажу сильногазированных безалкогольных сахаросодержащих напитков детям до 18 лет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить