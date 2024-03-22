На рыбном рынке Москвы в честь Дня Балтийского моря будут действовать скидки

На рыбном рынке «Москва — на волне» с 22 по 27 марта по случаю Дня Балтийского моря будет снижена цена на некоторую продукцию.

Так, скидка в размере 20% будет действовать на балтийскую кильку в разных соусах, сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Килька производится в Калининградской области, что позволяет обеспечить максимально быструю переработку сырья. В некоторых случаях промежуток от вылова до консервации занимает всего восемь часов.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в Московской области в феврале провели 163 ярмарки в 40 городских округах.