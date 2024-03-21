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Врач Ильина высказалась о способах лечения аллергии

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Главный врач ФГБУ «ГНЦ «Институт иммунологии» ФМБА России, первый вице-президент, генеральный директор Российской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов (РААКИ) д. м. н., профессор Наталья Ильина рассказала об эффективном методе лечения аллергии.
Врач Ильина высказалась о способах лечения аллергии
  • Gettyimages.ru

При помощи аллерген-специфической иммунотерапии (АСИТ) аллергию можно взять под контроль и избавиться от её симптомов, заявила эксперт на пресс-конференции в МИЦ «Известия».

«АСИТ — это профилактический метод, который даёт возможность, как прививка от аллергии, снизить чувствительность к причинно-значимому аллергену в сезон опыления», — сказала Ильина.

После применения данного метода симптомы становятся минимальными или вовсе исчезают, добавила эксперт.

Ранее главный технолог компании «Много лосося» Людмила Румянцева посоветовала скорректировать весенний рацион людям, страдающим сезонной аллергией, во избежание осложнений.

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