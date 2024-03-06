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Технолог Румянцева посоветовала исключить аллергенные продукты весной

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Главный технолог компании «Много лосося» Людмила Румянцева посоветовала скорректировать весенний рацион людям, страдающим сезонной аллергией, во избежание осложнений.

В период цветения таким людям необходимо употреблять гипоаллергенные овощи и фрукты, поделилась она в беседе с «Газетой.Ru».

К числу таких продуктов относятся огурцы, листовой салат, картофель, морская и обычная капуста, зелёные или печёные яблоки и груши.

От некоторых плодов аллергикам лучше отказаться — это виноград, яблоки, вишни, персики. Однако при термической обработке аллергены разрушаются, поэтому компот из этих продуктов не навредит здоровью, отметила Румянцева.

Она также посоветовала добавить в рацион крупы (рис, гречку, киноа), кисломолочные продукты (творог, кефир, простоквашу, йогурт), масла (кокосовое, оливковое, масло авокадо) и нежирные сорта мяса.

Ранее врач-диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» рекомендовала исключить из своего рациона сахарозаменители.

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