Врач Шуппо рассказала о признаках синдрома хронической усталости

Научный руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо рассказала, какие симптомы свидетельствуют о синдроме хронической усталости.

«По разным оценкам, средний возраст заболевших — от 25 до 40 лет. В зоне риска находятся люди с высокими нагрузками, ненормированным рабочим днём. Это бизнесмены, профессиональные спортсмены или, напротив, те, кто избегает любых физических нагрузок, ведущие ночной образ жизни в силу привычки или профессиональной деятельности, злоупотребляющие простыми углеводами», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

Как отметила эксперт, признаками синдрома хронической усталости могут быть мышечные боли, боли в горле, головные боли, участившиеся вирусные заболевания, любые нарушения режима сна.

По словам Шуппо, переутомление или обычная усталость могут быть устранены в течение одного-двух дней, а если один или несколько симптомов наблюдаются в течение месяца и более, то врачи могут заподозрить хроническую усталость.

Ранее врач-психотерапевт АО «Медицина» (Клиника академика Ройтберга) к. м. н. Ирина Крашкина назвала основные отличия депрессии от эмоционального спада.