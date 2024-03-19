Куренков поручил направить дополнительные силы МЧС на место обвала в Приамурье

Глава МЧС России Александр Куренков поручил направить дополнительные силы для проведения поисково-спасательной операции на руднике в Амурской области.

Об этом RT сообщили в пресс-службе министерства.

«По поручению главы МЧС России дополнительные силы будут направлены к месту проведения поисково-спасательной операции на руднике «Пионер» в Амурской области», — заявили в спасательном ведомстве.

Под завалами находятся 13 сотрудников подрядной организации, которая специализируется на горнопроходческих и горнокапитальных работах.

Обвал произошёл 18 марта на участке подземных работ на руднике горно-гидрометаллургического комбината в Амурской области.

Возбуждено уголовное дело.

В СУ СК России по Амурской области сообщили, что заблокированные после обрушения на руднике «Пионер» в Амурской области 13 человек находятся на глубине 120 м.

Российский президент Владимир Путин поручил предпринять все меры для спасения людей, заблокированных на руднике «Пионер» в Амурской области.