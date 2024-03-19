СК возбудил уголовное дело по факту обрушения на руднике в Амурской области

Следственный комитет возбудил уголовное дело после обрушения на руднике в Амурской области.

Об этом ведомство сообщает в Telegram.

«По данному факту следственными органами СК России по Амурской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 216 УК России (нарушение требований безопасности при ведении работ)», — сказано в заявлении.

Ранее горноспасатели МЧС России приступили к поисково-спасательным работам на руднике в Амурской области.

18 марта обвал произошёл на участке подземных работ на руднике горно-гидрометаллургического комбината в Амурской области.