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ТАСС: обвал произошёл на руднике в Амурской области, нет связи с 13 горняками

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Обвал произошёл на участке подземных работ на руднике горно-гидрометаллургического комбината в Амурской области, потеряна связь с 13 горняками, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
ТАСС: обвал произошёл на руднике в Амурской области, нет связи с 13 горняками
  • Gettyimages.ru

Агентство пишет, что на место происшествия выехали специалисты Нерюнгринского военизированного горноспасательного взвода. Устанавливаются причины произошедшего.

«В результате обвала породы на руднике связь отсутствует с 13 горняками. Входы в рудник завалены», — сказал собеседник агентства.

В феврале горный удар произошёл в районе шахты «Таштагольская» (входит в «Евраз ЗСМК») в Кемеровской области. Работавших в ней горняков вывели на поверхность.

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