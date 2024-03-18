ТАСС: обвал произошёл на руднике в Амурской области, нет связи с 13 горняками
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Агентство пишет, что на место происшествия выехали специалисты Нерюнгринского военизированного горноспасательного взвода. Устанавливаются причины произошедшего.
«В результате обвала породы на руднике связь отсутствует с 13 горняками. Входы в рудник завалены», — сказал собеседник агентства.
В феврале горный удар произошёл в районе шахты «Таштагольская» (входит в «Евраз ЗСМК») в Кемеровской области. Работавших в ней горняков вывели на поверхность.