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Путин поручил предпринять все меры для спасения заблокированных на руднике «Пионер»

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Российский президент Владимир Путин поручил предпринять все меры для спасения людей, заблокированных на руднике «Пионер» в Амурской области.
Путин поручил предпринять все меры для спасения заблокированных на руднике «Пионер»
  • globallookpress.com

Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, Путин сегодня с утра получил доклады главы МЧС Александра Куренкова и губернатора Амурской области Василия Орлова о ситуации на аварийной шахте «Пионер» в Приамурье

«Президент дал указания предпринять все необходимые меры, все возможные меры для спасения шахтёров, которые сейчас там заблокированы, и также для оказания всей необходимой экстренной помощи», — сказал Песков.

Обвал произошёл 18 марта на участке подземных работ на руднике горно-гидрометаллургического комбината в Амурской области.

Возбуждено уголовное дело.

В СУ СК России по Амурской области сообщили, что заблокированные после обрушения на руднике «Пионер» в Амурской области 13 человек находятся на глубине 120 м.

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