Заблокированные после обрушения в Приамурье люди находятся на глубине 120 метров
- РИА Новости
Как рассказали в ведомстве, спасательная операция осложняется огромным количеством обвалившейся породы и грунтовыми водами, которые сейчас откачивают.
Сколько потребуется времени, чтобы добраться до людей, пока неизвестно. Шансы, что шахтёры живы, есть.
Обвал произошёл 18 марта на участке подземных работ на руднике горно-гидрометаллургического комбината в Амурской области.
Горноспасатели МЧС России приступили к поисково-спасательным работам на руднике в Амурской области.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело.