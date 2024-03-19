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Заблокированные после обрушения в Приамурье люди находятся на глубине 120 метров

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Заблокированные после обрушения на руднике «Пионер» в Амурской области 13 человек находятся на глубине 120 м, сообщили RT в Следственном комитете России по региону.
Заблокированные после обрушения в Приамурье люди находятся на глубине 120 метров
  • РИА Новости

Как рассказали в ведомстве, спасательная операция осложняется огромным количеством обвалившейся породы и грунтовыми водами, которые сейчас откачивают.

Сколько потребуется времени, чтобы добраться до людей, пока неизвестно. Шансы, что шахтёры живы, есть.

Обвал произошёл 18 марта на участке подземных работ на руднике горно-гидрометаллургического комбината в Амурской области.

Горноспасатели МЧС России приступили к поисково-спасательным работам на руднике в Амурской области.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

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