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Росрыболовство планирует провести ревизию соглашений с недружественными странами

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Глава Росрыболовства Илья Шестаков сообщил, что ведомство планирует провести ревизию соглашений с недружественными России странами.
Росрыболовство планирует провести ревизию соглашений с недружественными странами
  • РИА Новости

Об этом он рассказал в беседе с РБК.

Шестаков выразил своё согласие с предложением спикера Совета Федерации России Валентины Матвиенко о необходимости денонсировать невыгодные Москве международные соглашения.

«Если говорить в области рыболовства, мы обязательно такую ревизию, конечно, проведём», — сказал он.

21 февраля Госдума приняла закон о денонсации соглашения от 1956 года, разрешавшего морякам из Великобритании ловить рыбу в российской зоне Баренцева моря.

11 марта российский президент Владимир Путин подписал закон, предусматривающий денонсацию соглашения с Великобританией о рыболовстве.

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