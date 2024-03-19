Росрыболовство планирует провести ревизию соглашений с недружественными странами
- РИА Новости
Об этом он рассказал в беседе с РБК.
Шестаков выразил своё согласие с предложением спикера Совета Федерации России Валентины Матвиенко о необходимости денонсировать невыгодные Москве международные соглашения.
«Если говорить в области рыболовства, мы обязательно такую ревизию, конечно, проведём», — сказал он.
21 февраля Госдума приняла закон о денонсации соглашения от 1956 года, разрешавшего морякам из Великобритании ловить рыбу в российской зоне Баренцева моря.
11 марта российский президент Владимир Путин подписал закон, предусматривающий денонсацию соглашения с Великобританией о рыболовстве.