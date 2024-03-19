Росрыболовство планирует провести ревизию соглашений с недружественными странами

Глава Росрыболовства Илья Шестаков сообщил, что ведомство планирует провести ревизию соглашений с недружественными России странами.

Об этом он рассказал в беседе с РБК.

Шестаков выразил своё согласие с предложением спикера Совета Федерации России Валентины Матвиенко о необходимости денонсировать невыгодные Москве международные соглашения.

«Если говорить в области рыболовства, мы обязательно такую ревизию, конечно, проведём», — сказал он.

21 февраля Госдума приняла закон о денонсации соглашения от 1956 года, разрешавшего морякам из Великобритании ловить рыбу в российской зоне Баренцева моря.

11 марта российский президент Владимир Путин подписал закон, предусматривающий денонсацию соглашения с Великобританией о рыболовстве.