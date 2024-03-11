Путин утвердил денонсацию соглашения с Британией о рыболовстве

Российский президент Владимир Путин подписал закон, предусматривающий денонсацию соглашения с Великобританией о рыболовстве.

Соответствующий закон опубликован на портале правовой информации.

Таким образом, Британия лишается возможности вести промысел в Баренцевом море.

21 февраля Госдума приняла закон о денонсации соглашения от 1956 года, разрешавшего морякам из Великобритании ловить рыбу в российской зоне Баренцева моря.

Газета Daily Mail ранее писала, что возможное решение России о запрете на вылов рыбы в Баренцевом море британскими судами может оставить жителей Британии без национального блюда фиш-энд-чипс.