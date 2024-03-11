Путин утвердил денонсацию соглашения с Британией о рыболовстве
- РИА Новости
Соответствующий закон опубликован на портале правовой информации.
Таким образом, Британия лишается возможности вести промысел в Баренцевом море.
21 февраля Госдума приняла закон о денонсации соглашения от 1956 года, разрешавшего морякам из Великобритании ловить рыбу в российской зоне Баренцева моря.
Газета Daily Mail ранее писала, что возможное решение России о запрете на вылов рыбы в Баренцевом море британскими судами может оставить жителей Британии без национального блюда фиш-энд-чипс.