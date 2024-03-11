RT в Telegram
Подпишись

Путин утвердил денонсацию соглашения с Британией о рыболовстве

Короткая ссылка
Российский президент Владимир Путин подписал закон, предусматривающий денонсацию соглашения с Великобританией о рыболовстве.
Путин утвердил денонсацию соглашения с Британией о рыболовстве
  • РИА Новости

Соответствующий закон опубликован на портале правовой информации.

Таким образом, Британия лишается возможности вести промысел в Баренцевом море.

21 февраля Госдума приняла закон о денонсации соглашения от 1956 года, разрешавшего морякам из Великобритании ловить рыбу в российской зоне Баренцева моря.

Газета Daily Mail ранее писала, что возможное решение России о запрете на вылов рыбы в Баренцевом море британскими судами может оставить жителей Британии без национального блюда фиш-энд-чипс.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить