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В ЯНАО определили средний оклад для полярных строителей

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Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов утвердил средний размер зарплаты для полярных строителей.
В ЯНАО определили средний оклад для полярных строителей
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Север-Пресс» со ссылкой на соответствующий документ.

Согласно постановлению, среднемесячный размер оплаты труда рабочего первого разряда в первой и четвёртой ценовых зонах севернее Полярного круга составит 96 843 рубля 57 копеек. Во второй, третьей и пятой ценовых зонах южнее Полярного круга — 92 014 рублей 09 копеек.

Ранее сообщалось, что контрольно-счётная палата (КСП) Челябинской области опубликовала рейтинг востребованности профессий и предлагаемых зарплат в регионе за первые два месяца текущего года.

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