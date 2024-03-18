В ЯНАО определили средний оклад для полярных строителей

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов утвердил средний размер зарплаты для полярных строителей.

Об этом сообщает ИА «Север-Пресс» со ссылкой на соответствующий документ.

Согласно постановлению, среднемесячный размер оплаты труда рабочего первого разряда в первой и четвёртой ценовых зонах севернее Полярного круга составит 96 843 рубля 57 копеек. Во второй, третьей и пятой ценовых зонах южнее Полярного круга — 92 014 рублей 09 копеек.

Ранее сообщалось, что контрольно-счётная палата (КСП) Челябинской области опубликовала рейтинг востребованности профессий и предлагаемых зарплат в регионе за первые два месяца текущего года.