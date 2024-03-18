В Челябинской области врачи и слесари были наиболее востребованны зимой 2024 года
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Об этом информирует URA.RU.
Так, согласно данным, коэффициент востребованности слесаря по сборке металлоконструкций составил 368, а врача — 225,6.
Наиболее высокооплачиваемыми профессионалами стали станочник широкого профиля с окладом до 90 тыс. рублей и врач-хирург с зарплатой до 100 тыс. рублей.
Среди рабочих специальностей также востребованы стрелки, овощеводы, кузнецы-штамповщики, осмотрщики вагонов, операторы и наладчики. Среди служащих — инженеры и вожатые.
Ранее сайт progorod43 сообщал, что в Кирове вакансия плотника-бетонщика стала самой высокооплачиваемой в феврале.