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В Челябинской области врачи и слесари были наиболее востребованны зимой 2024 года

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Контрольно-счётная палата (КСП) Челябинской области опубликовала рейтинг востребованности профессий и предлагаемых зарплат в регионе за первые два месяца текущего года. Самыми востребованными стали врачи и слесари.
В Челябинской области врачи и слесари были наиболее востребованны зимой 2024 года
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует URA.RU.

Так, согласно данным, коэффициент востребованности слесаря по сборке металлоконструкций составил 368, а врача — 225,6.

Наиболее высокооплачиваемыми профессионалами стали станочник широкого профиля с окладом до 90 тыс. рублей и врач-хирург с зарплатой до 100 тыс. рублей.

Среди рабочих специальностей также востребованы стрелки, овощеводы, кузнецы-штамповщики, осмотрщики вагонов, операторы и наладчики. Среди служащих — инженеры и вожатые.

Ранее сайт progorod43 сообщал, что в Кирове вакансия плотника-бетонщика стала самой высокооплачиваемой в феврале.

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