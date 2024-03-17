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Путин поручил СК опубликовать результаты расследования крушения Ил-76 с пленными

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Президент Владимир Путин поручил Следственному комитету опубликовать результаты расследования крушения военно-транспортного самолёта Ил-76 в Белгородской области, которое произошло 24 января в результате удара ВСУ.
Путин поручил СК опубликовать результаты расследования крушения Ил-76 с пленными
  • РИА Новости

«Следственному комитету Российской Федерации обнародовать результаты расследования обстоятельств и причин крушения военно-транспортного самолёта Ил-76 в Белгородской области 24 января 2024 года», — говорится в поручении.

Доклад должен быть представлен до 1 июля. Ответственным назначен председатель СК Александр Бастрыкин.

24 января Минобороны России заявило, что ВСУ поразили российский самолёт Ил-76 с пленными украинскими военными над Белгородской областью с помощью зенитного ракетного комплекса. На борту находились шесть членов экипажа, 65 военных ВСУ для обмена и трое сопровождавших их российских военнослужащих.

Следственный комитет выяснил, что зенитно-ракетное вооружение, из которого нанесли удар, находилось в селе Липцы Харьковской области. Во время расследования стало известно, что самолёт был сбит американской системой Patriot. Останки погибших уже идентифицированы, на месте крушения нашли более 670 фрагментов тел, также изъяты частично сохранившиеся личные документы.

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