Детская больница в Салехарде открылась после капремонта

В правительстве Ямало-Ненецкого автономного округа рассказали об открытии в Салехарде детской больницы после капитального ремонта.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального кабмина.

«В поликлинике смогут принимать до 500 детей в день. Сейчас детская поликлиника работает по технологии бережливого производства. «Бережливая поликлиника» позволит родителям юных пациентов избежать очередей и сделать приём у врача более комфортным», — заявили в пресс-службе.

В II квартале 2024 года планируется установить комфортную колясочную, к концу года обустроят детские игровые зоны.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье модернизировали 35 женских консультаций в 2023 году.