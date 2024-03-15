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Детская больница в Салехарде открылась после капремонта

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В правительстве Ямало-Ненецкого автономного округа рассказали об открытии в Салехарде детской больницы после капитального ремонта.
Детская больница в Салехарде открылась после капремонта
  • Gettyimages.ru
  • © Maskot

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального кабмина.

«В поликлинике смогут принимать до 500 детей в день. Сейчас детская поликлиника работает по технологии бережливого производства. «Бережливая поликлиника» позволит родителям юных пациентов избежать очередей и сделать приём у врача более комфортным», — заявили в пресс-службе.

В II квартале 2024 года планируется установить комфортную колясочную, к концу года обустроят детские игровые зоны.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье модернизировали 35 женских консультаций в 2023 году.

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