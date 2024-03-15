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Московское предприятие нарастило выпуск блинного теста к Масленице

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Замруководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Дарья Степанова рассказала об укреплении столичных компаний на рынке и росте объёмов выпуска продукции.

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«Например, столичное предприятие увеличило более чем на 46% изготовление блинного теста к Масленице — с 7,5 до 11 т в сутки, а производство начинки почти на 20% — с 6,3 до 7,5 т в сутки», — заявила Степанова.

Она также отметила, что хлебобулочные изделия, сладости, рыбная, молочная, овощная и фруктовая, мясная продукция, готовые блюда и полуфабрикаты выпускаются на более чем 290 предприятиях города.

Ранее сообщалось, что в рамках фестиваля «Московская Масленица» пройдёт более тысячи мастер-классов.

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