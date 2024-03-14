В рамках фестиваля «Московская Масленица» пройдёт более тысячи мастер-классов
- РИА Новости
Об этом сообщает НТВ.
«Всего в рамках фестиваля пройдёт больше тысячи разнообразных занятий. Юных участников познакомят с масленичными традициями регионов России — от Калининграда до Владивостока», — заявила Сергунина.
Она также отметила, что посетителей фестиваля ждут мастер-классы от профессиональных поваров, кузнецов, ткачей и швей.
Основная часть занятий состоится в 15:00—19:00 в будни и в 12:00—19:00 в выходные. Подробности мероприятий доступны на сайте фестиваля.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье запустили интерактивную карту масленичных гуляний.