В рамках фестиваля «Московская Масленица» пройдёт более тысячи мастер-классов

Заммэра столицы Наталья Сергунина рассказала о фестивале «Московская Масленица», который проходит до 17 марта на 19 площадках во всех районах города.

Об этом сообщает НТВ.

«Всего в рамках фестиваля пройдёт больше тысячи разнообразных занятий. Юных участников познакомят с масленичными традициями регионов России — от Калининграда до Владивостока», — заявила Сергунина.

Она также отметила, что посетителей фестиваля ждут мастер-классы от профессиональных поваров, кузнецов, ткачей и швей.

Основная часть занятий состоится в 15:00—19:00 в будни и в 12:00—19:00 в выходные. Подробности мероприятий доступны на сайте фестиваля.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье запустили интерактивную карту масленичных гуляний.