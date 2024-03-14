Врач Королёв дал советы по питанию при мочекаменной болезни

Заведующий урологическим отделением НКЦ №2 Российского научного центра хирургии им. Б.В. Петровского, врач-уролог высшей категории Сергей Королёв рассказал об особенностях диеты при мочекаменной болезни.

Почечные камни делятся на оксалатные (соли кальция и щавелевой кислоты), уратные (соли мочевой кислоты) и фосфатные (соли фосфорной кислоты). И для каждого типа камней необходима своя диета, заявил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметил специалист, при уратных камнях следует исключить мясо молодых животных и птиц, а также ограничить солёные сыры и бобовые.

При фосфатных камнях показана преимущественно «кислая», мясная пища.

«При наличии оксалатного камня необходимо потреблять 2—2,5 л жидкости в сутки. В ряде случаев следует ограничить молочные продукты, солёные закуски, шоколад, инжир, чёрную смородину, чернику, конфеты, варенье, кондитерские изделия, какао и крепкий кофе», — сказал Королёв.

Ранее исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание», врач-гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова рекомендовала употреблять не более двух-трёх блинов в день.