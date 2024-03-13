Диетолог Дианова посоветовала есть не более трёх блинов день

Исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание», врач-гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова рекомендовала употреблять не более двух-трёх блинов в день.

«Если вы сами не будете готовить, то надо строго придерживаться количества, так как по полезности обычные пшеничные блины ничем не отличаются от белого хлеба», — заявила эксперт в беседе с телеканалом «Звезда».

Как отметила специалист, можно использовать льняную или нутовую муку, а в сами блины добавлять рыбу, фарш либо икру.

«В зависимости от начинки есть стандартное сочетание: к мясу, рыбе и другому обязательно должны идти овощи, причём на тарелке их должна быть половина. Всегда должны быть углеводы, белки и какая-то клетчатка», — заключила эксперт.

Ранее врач-гастроэнтеролог медицинской компании «СберЗдоровье» Дарья Утюмова рекомендовала добавить в рацион бобовые для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний.