RT в Telegram
Подпишись

Врач Утюмова рассказала о полезных свойствах бобовых продуктов

Короткая ссылка
Врач-гастроэнтеролог медицинской компании «СберЗдоровье» Дарья Утюмова рекомендовала добавить в рацион бобовые продукты для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний.

«Представители культуры бобовых богаты полезными для организма веществами. Так, например, они содержат витамин С — природный антиоксидант, который защищает организм от окислительных процессов, приводящих к заболеваниям сердца, и способствует активности лейкоцитов — клеток крови, участвующих в иммунных процессах», — заявила эксперт в беседе с газетой «Известия».

Как отметила специалист, употребление бобовых способствует нормальному пищеварению, они помогают утолить чувство голода, при этом низкокалорийны.

«Также бобовые содержат 10,5% суточной нормы фосфора, что способствует поддержанию здоровья зубной эмали и минерализации костных тканей. В 100 г таких продуктов содержится около 18% суточной нормы железа, что особенно полезно для людей с железодефицитной анемией», — сказала врач.

Ранее врач-диетолог, психолог пищевого поведения, исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова рассказала, какие бывают особенности питания в пост.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить