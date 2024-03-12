Врач Утюмова рассказала о полезных свойствах бобовых продуктов

Врач-гастроэнтеролог медицинской компании «СберЗдоровье» Дарья Утюмова рекомендовала добавить в рацион бобовые продукты для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний.

«Представители культуры бобовых богаты полезными для организма веществами. Так, например, они содержат витамин С — природный антиоксидант, который защищает организм от окислительных процессов, приводящих к заболеваниям сердца, и способствует активности лейкоцитов — клеток крови, участвующих в иммунных процессах», — заявила эксперт в беседе с газетой «Известия».

Как отметила специалист, употребление бобовых способствует нормальному пищеварению, они помогают утолить чувство голода, при этом низкокалорийны.

«Также бобовые содержат 10,5% суточной нормы фосфора, что способствует поддержанию здоровья зубной эмали и минерализации костных тканей. В 100 г таких продуктов содержится около 18% суточной нормы железа, что особенно полезно для людей с железодефицитной анемией», — сказала врач.

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