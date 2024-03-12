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Диетолог Дианова рассказала об особенностях питания в пост

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Врач-диетолог, психолог пищевого поведения, исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова рассказала, какие бывают особенности питания в пост.

«Задача — понять, что пост и любой тип питания, предполагающий потребление растительных белков, это искусство. Нужно смешивать, и в каждом приёме пищи потреблять какой-то вид белка. Например, на завтрак можно сделать кашу на растительном молоке, туда добавить орехи», — заявила она в беседе с «Радио 1».

По её словам, в каждом приёме пищи должна присутствовать и клетчатка.

Как отметила Дианова, есть много сбалансированных блюд, не уступающих по вкусу мясным аналогам. К ним относятся, например, пельмени с растительным фаршем.

Важными элементами питания в пост эксперт назвала брокколи и грибы.

«Важно помнить, что в каждом приёме пищи должно быть достаточное количество белка и углеводов и в два раза больше фруктов и овощей», — добавила Дианова.

Ранее Дмитрий Семирядов, превентивный врач-диетолог, эксперт по функциональному подходу восстановления организма и натуропатическим методикам, выразил мнение, что сбалансированный рацион более полезен для здоровья, чем диеты.

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