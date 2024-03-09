Диетолог Семирядов назвал сбалансированный рацион полезнее диеты

Дмитрий Семирядов, превентивный врач-диетолог, эксперт по функциональному подходу восстановления организма и натуропатическим методикам, выразил мнение, что сбалансированный рацион более полезен для здоровья, чем диеты.

«Поймите меня правильно: снизить вес или быть здоровым без ограничений вообще — не получится, они будут в любом случае. Дело в их выраженности и длительности», — сказал он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, важно скорректировать истинные причины появления лишнего веса, среди которых эмоциональное переедание, недостаток витаминов, гормональные проблемы.

«Люди, которые успешно удерживают вес, как правило, сумели найти баланс — в питании и в образе жизни. И для большинства людей единственный вариант наладить отношения с едой надёжно и надолго — это сбалансированный рацион», — добавил Семирядов.

Ранее диетолог Маргарита Королёва заявила в беседе с НСН, что готовое питание пользуется популярностью у молодых людей до 35 лет, занятых карьерой.