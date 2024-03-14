Стоматолог Автандилян перечислила причины боли в дёснах
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Ноющая или пульсирующая боль в области десны, которая сопровождается отёком и неприятным запахом изо рта, кровоточивостью и повышением температуры тела, может быть признаком гингивита и пародонтита, рассказала она в беседе с «Газетой.Ru».
«Зачастую к рецидивам гингивита приводит дефицит витамина C. Изобилие углеводов в рационе способствует повышению чувствительности дёсен. А результатом курения может стать оголение шеек зубов и пародонтоз», — уточнила стоматолог.
Также, по словам специалиста, дёсны могут болеть из-за неправильной зубной щётки. Слишком жёсткая щетина и неправильная техника чистки могут травмировать мягкие ткани, объяснила Автандилян.
Кроме того, болевые ощущения могут возникать в случае травмы при употреблении твёрдой или слишком горячей пищи, а также при неправильно подобранных зубных протезах, заключила врач.
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