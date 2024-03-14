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Стоматолог Автандилян перечислила причины боли в дёснах

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Врач-стоматолог и основатель Smilestudio Луиза Автандилян перечислила причины, по которым у человека могут болеть дёсны.
Стоматолог Автандилян перечислила причины боли в дёснах
  • Gettyimages.ru

Ноющая или пульсирующая боль в области десны, которая сопровождается отёком и неприятным запахом изо рта, кровоточивостью и повышением температуры тела, может быть признаком гингивита и пародонтита, рассказала она в беседе с «Газетой.Ru».

«Зачастую к рецидивам гингивита приводит дефицит витамина C. Изобилие углеводов в рационе способствует повышению чувствительности дёсен. А результатом курения может стать оголение шеек зубов и пародонтоз», — уточнила стоматолог.

Также, по словам специалиста, дёсны могут болеть из-за неправильной зубной щётки. Слишком жёсткая щетина и неправильная техника чистки могут травмировать мягкие ткани, объяснила Автандилян.

Кроме того, болевые ощущения могут возникать в случае травмы при употреблении твёрдой или слишком горячей пищи, а также при неправильно подобранных зубных протезах, заключила врач.

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