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Стоматолог Пирвердиев назвал показания к удалению зубов мудрости

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Стоматолог-ортопед Джейхун Пирвердиев перечислил условия, при которых зуб мудрости подлежит удалению.

«Неправильное прорезывание зуба мудрости, наличие кисты возле него, отсутствие зуба-антагониста, из-за которого создаётся разница в давлении на зубы, — показания к удалению. Если зуб прорезался только частично или вообще остался под десной — тоже показание к удалению», — заявил эксперт в беседе с Радио Sputnik.

Специалист также отметил, что «восьмёрки» удаляются при наличии воспалительных процессов, кариеса, так как до такого зуба сложно дотянуться, чтобы вылечить.

По словам специалиста, зубам мудрости надо уделять особое внимание, даже если они кажутся здоровыми на вид.

«Нужно каждые полгода ходить на профилактический осмотр, наблюдаться, делать профессиональную чистку зубов», — заключил Пирвердиев.

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