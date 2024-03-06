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Стоматолог Мартынова рассказала о возможной связи кариеса с головной болью

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Стоматолог-терапевт, пародонтолог клиники «СМ-Стоматология» кандидат медицинских наук Елена Мартынова рассказала о взаимосвязи состояния зубов и головной боли.
Стоматолог Мартынова рассказала о возможной связи кариеса с головной болью
  • Gettyimages.ru

«Очень много случаев в нашей практике, когда пациенты десятилетиями лечат головную боль у невролога, а проблема уходит только после лечения в стоматологическом кресле», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметила специалист, причиной головной боли могут быть нарушения в височно-нижнечелюстном суставе, неправильный рост зубов мудрости, множественный кариес, пульпит, периодонтит и хронический пародонтит.

«Посещение стоматолога поможет выяснить, связана ли головная боль в вашем случае с заболеваниями зубочелюстной системы, а осмотры у стоматолога раз в шесть месяцев предотвратят серьёзные проблемы полости рта и организма в целом», — заключила стоматолог.

Ранее стоматолог-хирург, стоматолог-имплантолог сети клиник «СМ-Стоматология» Мария Волкова рассказала, к каким последствиям может привести неправильный рост зубов мудрости.

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