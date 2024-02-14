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Стоматолог Волкова рассказала о последствиях неправильного роста зубов мудрости

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Стоматолог-хирург, стоматолог-имплантолог «СМ-Стоматология» Мария Волкова рассказала, к каким последствиям может привести неправильный рост зубов мудрости.
Стоматолог Волкова рассказала о последствиях неправильного роста зубов мудрости
  • Gettyimages.ru

Полное или частичное непрорезывание, скученность — это последствия неправильного роста зубов мудрости, заявила специалист в беседе с «Газетой.Ru».

«Также в результате неправильного расположения зубов мудрости может возникать хроническая травма слизистой оболочки полости рта, рассасывание корня или формирование кариозного процесса на корне впереди стоящего зуба», — сказала стоматолог.

Кроме того, частично непрорезавшиеся зубы мудрости могут беспокоить своего владельца, вызывая лицевые боли по типу невралгии тройничного нерва.

«В результате постоянного травмирования пищей и невозможностью провести адекватную гигиену такого зуба может возникать острый воспалительный процесс, который характеризуется болью и отёком со стороны слизистой, гнойным отделяемым, а иногда температурой, ограничением открывания рта и ухудшением общего состояния», — заключила стоматолог.

Ранее врач-стоматолог, главный врач стоматологической клиники Илья Антонов назвал причины зубной боли при простудных заболеваниях.

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