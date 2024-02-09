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Стоматолог Антонов рассказал о причинах зубной боли во время простуды

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Врач-стоматолог, главный врач стоматологической клиники Илья Антонов назвал причины зубной боли при простудных заболеваниях.
Стоматолог Антонов рассказал о причинах зубной боли во время простуды
  • Gettyimages.ru

Во время болезни из-за снижения иммунитета во рту появляются стоматиты, которые всегда сопровождаются отёками слизистой и болью при приёме пищи, заявил эксперт в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

Также специалист отметил, что причиной зубной боли могут стать: воспаление десневых карманов вокруг зубов; постоянный приём лекарственных препаратов, полоскание и рассасывание разных таблеток, изменяющие кислотность слюны; герпес на слизистой полости рта; воспалительные процессы на верхушках корней: кисты, периодонтиты, гранулёмы.

Во время простуды эти процессы активизируются и становятся причиной обострения хронических или давних вялотекущих воспалений в полости рта, заключил стоматолог.

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