Стоматолог Автандилян заявила о вреде маринованных овощей для здоровья зубов

Врач-стоматолог и основатель Smilestudio Луиза Автандилян рассказала о продуктах, из-за которых может ухудшиться здоровье зубов.

«Одними из самых вредных для зубов продуктов являются консервированные и маринованные овощи, а также соленья, что связано с высоким содержанием уксусной кислоты в их составе. Сюда же целесообразно отнести и цитрусовые фрукты — апельсины, грейпфруты и лимоны», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, также желательно отказаться от чипсов и сухариков.

Как считает Автандилян, вредными для зубов являются и блюда из картофеля, а также каши.

Чтобы избежать негативных последствий при употреблении таких продуктов, можно полоскать рот чистой водой или воспользоваться жевательной резинкой без сахара сразу после еды.

Ранее врач-диетолог Марият Мухина заявила, что бананы полезны для здоровья, так как они, в частности, содержат много калия, витаминов B1, B2, B6, железа.