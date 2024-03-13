RT поговорил с женой старшего воздушного стрелка разбившегося под Ивановом Ил-76

RT поговорил с супругой старшего воздушного стрелка разбившегося в Ивановской области самолёта Ил-76 Евгения Валидуды.

Как рассказала собеседница RT, мужчина ушёл в армию после ОМОНа, чтобы летать. Сначала он был радистом, потом работал на «Руслане», а затем переучился на Ил-76.

По словам женщины, в 2022 году лётчик был на специальной военной операции, получил медали «За участие в спецоперации» и «За воинскую доблесть» II степени за участие в боевых действиях в Сирии. У него осталось двое детей.

Днём 12 марта в Ивановской области разбился самолёт военно-транспортной авиации Ил-76, на борту находились 15 человек. Причиной крушения стало возгорание одного из двигателей при взлёте.

На борту были лётчики из Тверской и Оренбургской областей.