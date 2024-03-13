RT поговорил с сестрой погибшего при крушении Ил-76 в Ивановской области пилота

Пилот Сева Давлятов, погибший при крушении самолёта Ил-76 в Ивановской области, с самого детства хотел быть лётчиком, рассказала в беседе с RT его сестра.

По словам собеседницы RT, пилот служил в одной части с отцом, который работает в военно-транспортной авиации.

Сначала Давлятов планировал пойти на гражданского лётчика, но позже понял, что хочет быть военным. Он учился в Краснодарском лётном училище, «где был одним из лучших», рассказала девушка.

«Сева был весёлым, никогда не унывал. Любил свою работу, любил летать», — добавила она.

Днём 12 марта в Ивановской области разбился самолёт военно-транспортной авиации Ил-76, на борту находились 15 человек. Причиной крушения стало возгорание одного из двигателей при взлёте.

На борту были лётчики из Тверской и Оренбургской областей.