RT поговорил с сестрой погибшего при крушении Ил-76 в Ивановской области пилота
По словам собеседницы RT, пилот служил в одной части с отцом, который работает в военно-транспортной авиации.
Сначала Давлятов планировал пойти на гражданского лётчика, но позже понял, что хочет быть военным. Он учился в Краснодарском лётном училище, «где был одним из лучших», рассказала девушка.
«Сева был весёлым, никогда не унывал. Любил свою работу, любил летать», — добавила она.
Днём 12 марта в Ивановской области разбился самолёт военно-транспортной авиации Ил-76, на борту находились 15 человек. Причиной крушения стало возгорание одного из двигателей при взлёте.
На борту были лётчики из Тверской и Оренбургской областей.