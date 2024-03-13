RT в Telegram
Подпишись

RT поговорил с сестрой погибшего при крушении Ил-76 в Ивановской области пилота

Короткая ссылка
Пилот Сева Давлятов, погибший при крушении самолёта Ил-76 в Ивановской области, с самого детства хотел быть лётчиком, рассказала в беседе с RT его сестра.

По словам собеседницы RT, пилот служил в одной части с отцом, который работает в военно-транспортной авиации.

Сначала Давлятов планировал пойти на гражданского лётчика, но позже понял, что хочет быть военным. Он учился в Краснодарском лётном училище, «где был одним из лучших», рассказала девушка.

«Сева был весёлым, никогда не унывал. Любил свою работу, любил летать», — добавила она.

Днём 12 марта в Ивановской области разбился самолёт военно-транспортной авиации Ил-76, на борту находились 15 человек. Причиной крушения стало возгорание одного из двигателей при взлёте. 

На борту были лётчики из Тверской и Оренбургской областей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить