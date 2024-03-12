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Вирусолог Викулов: меры профилактики ОРВИ и гриппа нужно соблюдать до апреля

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Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов посоветовал проявлять бдительность в отношении профилактики респираторных инфекций, в том числе гриппа, до апреля включительно.
Вирусолог Викулов: меры профилактики ОРВИ и гриппа нужно соблюдать до апреля
  • РИА Новости

Непривитым гражданам рекомендуется проконсультироваться с лечащим врачом на предмет профилактики гриппа, в том числе при планировании путешествий, заявил специалист в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Пока у нас нет оснований считать, что возможен новый подъём заболеваемости», — сказал Викулов, отметив при этом, что вирусы гриппа могут меняться. Он привёл в пример ситуацию 2009 года, когда появление пандемического гриппа H1N1 произошло именно в апреле.

Ранее доктор медицинских наук, профессор, завкафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова Владимир Никифоров посоветовал не заниматься самолечением при ОРВИ.

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