Профессор Никифоров предупредил об опасности самолечения при ОРВИ

Доктор медицинских наук, профессор, завкафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова Владимир Никифоров напомнил об опасности самолечения при ОРВИ.

В пресс-центре издательского дома «Аргументы и Факты» эксперт также отметил, что COVID-19 незначительно повлиял на отношение людей к вирусам, и большая часть из них не стали чаще посещать врачей при симптомах гриппа и острых респираторных вирусных заболеваний.

По словам Никифорова, среди мер лечения и предотвращения простудных заболеваний по-прежнему актуальны вакцинация и профилактика противовирусными и иммуномодулирующими препаратами.

К группе риска эксперт отнёс беременных женщин, детей младше шести лет, пациентов с хроническими заболеваниями и с избыточной массой тела, а также пожилых людей старше 65 лет. Как считает Никифоров, им необходимо уделять особое внимание своему здоровью.

Ранее заместитель гендиректора по продуктовой политике лаборатории «ЛабКвест», врач клинической лабораторной диагностики, кандидат медицинских наук Наталья Логачёва дала рекомендации по питанию в период весенней аллергии.