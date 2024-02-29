RT в Telegram
Подпишись

Профессор Никифоров предупредил об опасности самолечения при ОРВИ

Короткая ссылка
Доктор медицинских наук, профессор, завкафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова Владимир Никифоров напомнил об опасности самолечения при ОРВИ.
Профессор Никифоров предупредил об опасности самолечения при ОРВИ
  • Gettyimages.ru
  • © DusanManic

В пресс-центре издательского дома «Аргументы и Факты» эксперт также отметил, что COVID-19 незначительно повлиял на отношение людей к вирусам, и большая часть из них не стали чаще посещать врачей при симптомах гриппа и острых респираторных вирусных заболеваний.

По словам Никифорова, среди мер лечения и предотвращения простудных заболеваний по-прежнему актуальны вакцинация и профилактика противовирусными и иммуномодулирующими препаратами.

К группе риска эксперт отнёс беременных женщин, детей младше шести лет, пациентов с хроническими заболеваниями и с избыточной массой тела, а также пожилых людей старше 65 лет. Как считает Никифоров, им необходимо уделять особое внимание своему здоровью.

Ранее заместитель гендиректора по продуктовой политике лаборатории «ЛабКвест», врач клинической лабораторной диагностики, кандидат медицинских наук Наталья Логачёва дала рекомендации по питанию в период весенней аллергии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить