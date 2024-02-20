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Врач Логачёва рассказала об особенностях питания при весенней аллергии

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Заместитель гендиректора по продуктовой политике лаборатории «ЛабКвест», врач клинической лабораторной диагностики кандидат медицинских наук Наталья Логачёва дала рекомендации по питанию в период весенней аллергии.
Врач Логачёва рассказала об особенностях питания при весенней аллергии
  • Gettyimages.ru
  • © Jose Luis Pelaez Inc

«Общие рекомендации для каждого аллергика на период цветения — отказ от любых продуктов пчеловодства, алкоголя, специй», — заявила эксперт в беседе с изданием «Вести Подмосковья».

Специалист отметила, что чаще всего аллергическую реакцию вызывают тмин, анис и карри.

Также она обратила внимание на то, что некоторые продукты обладают перекрёстными аллергенными свойствами. Например, при аллергия на берёзовую пыльцу, человек может реагировать на косточковые фрукты, перец, морковь, сельдерей и берёзовый сок. Если есть аллергия на ольху, то лучше воздержаться от картофеля, паприки и моркови

«Среди полезных продуктов можно выделить зеленые овощи, например, брокколи. В нём содержится фолиевая и аскорбиновая кислота, бор, кремний и сера. Брокколи улучшает пищеварение и выступает в роли мощного антиоксиданта. Салаты лучше заправлять оливковым маслом, содержащим полиненасыщенные кислоты омега-3 и омега-6, которые смягчают признаки воспаления», — заключила Логачёва.

Ранее профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила, что избыток веса и ожирение — это болезнь с целым комплексом метаболических изменений.

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