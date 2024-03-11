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Психолог Тум: синдром хронической усталости отличается от выгорания

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Клинический психолог Майя Тум рассказала, что чувство усталости, которое человек ощущает после полноценного отдыха или сразу после утреннего пробуждения, может свидетельствовать о наличии синдрома хронической усталости (СХУ).

В основе этого могут лежать нарушения как физического, так и психического состояния, объяснила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, есть факторы риска, повышающие вероятность возникновения СХУ, среди которых нездоровый образ жизни, а также некоторые соматические и психические заболевания.

При этом Тум обратила внимание, что синдром эмоционального выгорания, возникающий вследствие хронического стресса и эмоциональной перегрузки, схож с СХУ по симптомам, но не является медицинским диагнозом.

Ранее психолог по расстройству пищевого поведения (РПП) Анастасия Касьяненко в беседе с НСН посоветовала лечить такое заболевание комплексно.

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