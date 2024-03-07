Путин поздравил курсанток Краснодарского военного авиационного училища с 8 Марта
- РИА Новости
Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что он преподнёс букет и пожал руку каждой лётчице.
«Сергей Кужугетович, это не для вас», — сказал президент, проходя с букетом мимо главы Минобороны Сергея Шойгу.
Министр и глава государства рассмеялись.
Путин 7 марта пообщался с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища. В ходе встречи российский лидер высоко оценил работу отечественной авиации в зоне СВО.
Президент также провёл рабочую встречу с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым.