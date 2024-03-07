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Путин поздравил курсанток Краснодарского военного авиационного училища с 8 Марта

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Российский лидер Владимир Путин поздравил выпускниц Краснодарского высшего военного авиационного училища с наступающим 8 Марта.
Путин поздравил курсанток Краснодарского военного авиационного училища с 8 Марта
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что он преподнёс букет и пожал руку каждой лётчице.

«Сергей Кужугетович, это не для вас», — сказал президент, проходя с букетом мимо главы Минобороны Сергея Шойгу.

Министр и глава государства рассмеялись.

Путин 7 марта пообщался с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища. В ходе встречи российский лидер высоко оценил работу отечественной авиации в зоне СВО.

Президент также провёл рабочую встречу с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым.

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