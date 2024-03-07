Путин дал высокую оценку работе российской авиации на поле боя
- РИА Новости
Как отметил российский лидер на встрече с выпускницами Краснодарского высшего военного авиаучилища, пилоты выполняют сложную, но необходимую работу на поле боя.
«Армейская авиация... она, конечно, достойна самой высокой оценки и уважения», — цитирует Путина ТАСС.
Ранее Путин во время беседы с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища заявил, что его полёт на стратегическом ракетоносце Ту-160М в Казани был незапланированным.