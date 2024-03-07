Путин рассказал, что его полёт на Ту-160м в Казани был незапланированным

Российский лидер Владимир Путин на встрече с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища рассказал, что его полёт на Ту-160м в Казани был незапланированным.

«Последний полёт не планировался, потому что министр (обороны Сергей Шойгу. — RT) говорит: «Нельзя вам летать, потому что мы ещё не приняли эту машину (на вооружение), промышленность говорит: «А мы ещё не сдали», — заявил Путин.

Он рассказал, что на предприятии командир корабля заявил о готовности самолёта к полёту.

22 февраля Владимир Путин завершил полёт на стратегическом ракетоносце Ту-160М, после чего посетил участок трассы М-12 «Восток» под Казанью за рулём КамАЗа.