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Путин рассказал, что его полёт на Ту-160м в Казани был незапланированным

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Российский лидер Владимир Путин на встрече с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища рассказал, что его полёт на Ту-160м в Казани был незапланированным.
Путин рассказал, что его полёт на Ту-160м в Казани был незапланированным
  • РИА Новости

«Последний полёт не планировался, потому что министр (обороны Сергей Шойгу. — RT) говорит: «Нельзя вам летать, потому что мы ещё не приняли эту машину (на вооружение), промышленность говорит: «А мы ещё не сдали», — заявил Путин.

Он рассказал, что на предприятии командир корабля заявил о готовности самолёта к полёту.

22 февраля Владимир Путин завершил полёт на стратегическом ракетоносце Ту-160М, после чего посетил участок трассы М-12 «Восток» под Казанью за рулём КамАЗа.

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