Путин провёл встречу с губернатором Краснодарского края Кондратьевым

Президент России Владимир Путин 7 марта провёл рабочую встречу с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Во время встречи Путин отметил, что край развивается, показатели у него хорошие. Глава государства добавил, что безработица в стране рекордно низкая, но в Краснодарском крае этот показатель ещё ниже медианного.

«Один из существенных показателей — прирост населения. В этой связи, конечно, возникают наверняка и проблемы, вопросы, прежде всего социального характера. Нужно подумать об увеличении бригад скорой помощи. Детские сады, школы — количество мест должно увеличиваться», — отметил Путин.

Ранее Путин пообщался с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища. В ходе встречи российский лидер высоко оценил работу отечественной авиации в зоне СВО.