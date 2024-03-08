В России за год выросли продажи цветов, тортов и клубники перед 8 Марта
- АГН «Москва»
- © Киселев Сергей
Так, средняя цена на цветы в марте 2024 года составила около 1,5 тыс. рублей.
«Она выросла на 9%, а продажи — на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года», — отмечается в предоставленной статистике.
Как добавили эксперты, средняя стоимость конфет — 317 рублей. Отмечается, что продажи выросли на 6%.
Средняя цена на шоколад выросла на 9%, достигнув 138 рублей, а продажи упали на 2%, подчёркивается в исследовании.
Средняя цена на торт в марте 2024 года составила 875 рублей, а продажи выросли на 13%.
Кроме того, аналитики отметили рост продаж клубники (на 16%), шампанского (на 9%), вина (на 5%), мягких игрушек (на 17%) и украшений (на 13%).
При этом продажи смартфонов упали на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, заключили специалисты.
Всего было проанализировано более 56 млрд кассовых чеков.
Ранее стало известно, что в России за год выросли продажи градусников и пульсоксиметров.