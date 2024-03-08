В России за год выросли продажи цветов, тортов и клубники перед 8 Марта

В России за год выросли продажи цветов, конфет, тортов, клубники, шампанского, вина, мягких игрушек и украшений в преддверии 8 Марта. Об этом свидетельствует статистика оператора фискальных данных «Такском», которая имеется в распоряжении RT.

Так, средняя цена на цветы в марте 2024 года составила около 1,5 тыс. рублей.

«Она выросла на 9%, а продажи — на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года», — отмечается в предоставленной статистике.

Как добавили эксперты, средняя стоимость конфет — 317 рублей. Отмечается, что продажи выросли на 6%.

Средняя цена на шоколад выросла на 9%, достигнув 138 рублей, а продажи упали на 2%, подчёркивается в исследовании.

Средняя цена на торт в марте 2024 года составила 875 рублей, а продажи выросли на 13%.

Кроме того, аналитики отметили рост продаж клубники (на 16%), шампанского (на 9%), вина (на 5%), мягких игрушек (на 17%) и украшений (на 13%).

При этом продажи смартфонов упали на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, заключили специалисты.

Всего было проанализировано более 56 млрд кассовых чеков.

Ранее стало известно, что в России за год выросли продажи градусников и пульсоксиметров.