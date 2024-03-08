Врач Меметова: чаще всего аллергию вызывают астры, георгины и герберы

Аллерголог Гульнара Меметова предупредила в беседе с RT, на какие цветы может возникнуть аллергия и какие симптомы наиболее типичны для такой реакции.

«Спровоцировать аллергию могут самые разные компоненты букета — пыльца и сок растения, почва, которую используют для оформления цветочной композиции, удобрения и даже пыль, которая оседает на бутонах и листьях. Но обычно виновником аллергической реакции становится всё же пыльца — микроскопические зёрна растения», — объяснила врач — эксперт Лаборатории «Гемотест».

По её словам, в большинстве случаев аллергию вызывают астры, георгины, герберы, хризантемы, ромашки и гипсофилы.

«У них лёгкая и обильная пыльца, которая быстро поднимается в воздух и оседает на самых разных поверхностях. А вот каллы, лилии и сирень скорее приведут не к аллергической реакции, а к сильной головной боли, так как аромат у них довольно яркий и тяжёлый», — предупредила собеседница RT.

По её мнению, наименее опасные в плане аллергии цветы — тюльпаны, кустовые розы и нарциссы.

«Их пыльца тяжёлая и не так легко распространяется по воздуху. У орхидей пыльцы нет вообще — эти цветы не пахнут и практически не вызывают аллергии. Но стоит помнить, что аллергия — это индивидуальная чувствительность и она может возникнуть даже на цветок из условного списка неаллергенных», — объяснила Меметова.

Симптомы аллергии на цветы напоминают простуду: у человека краснеют глаза, закладывает нос, появляется слезоточивость, одышка, головная боль, зуд в глазах и носу, отметила врач.

«При первых признаках аллергии следует как можно быстрее изолировать цветочный букет, провести влажную уборку комнаты, затем принять душ и промыть чистой водой нос. Если симптомы не стихают, нужно обратиться к врачу — он назначит все необходимые анализы, определит причину аллергии и подберёт лекарственные средства, которые помогут сдерживать проявления аллергической реакции», — заключила специалист.

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